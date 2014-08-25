طريقة بسيطة لتحضيردجاج تكا للريجيم

برامج الريجيم قد تحرمك من الطعام المفضل لديك ولكن لا تجعلها تحرمك من تناول الدجاج فإذا كان مسموح لديكِ تناوله، فإليكِ طريقة بسيطة لعمل دجاج تكا للريجيم.
المكونات:
- 6 قطع دجاج مقطع.
- 3 ملاعق زيت زيتون.
- 2 حبة بصل مفروم.
- 5 فصوص ثوم مهروس.
- 0.50 حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- حبة عصير ليمون.
- ملعقة بهارات طعام مختلفة.
- 2 ملعقة صلصة طماطم.
- ملح حسب الرغبة.
- علبة زبادي.
طريقة التحضير:
1- ضعي البهارات والملح وصلصة الطماطم وعصير الليمون والخل والزيت والزبادي والبقدونس والثوم والبصل على الدجاج.
2- اخلطي المكونات مع بعضها واحفظيها في الثلاجة لمدة 5 ساعات أو أكثر.
3- بعد ذلك قومي بتغليف قطع الدجاج بورق الألومنيوم وادخليها الفرن، ما يقارب الساعة والنصف حتى تنضج.
إذا أعجبتك الطريقة، جربيها ويمكنك تناولها مع السلطة.