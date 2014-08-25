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بالصور.. 10 جسور مرعبة حول العالم

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إذا كنت تعاني «فوبيا» الأماكن المرتفعة أو تخشى عبور الطرق الخطرة، فلا تفكر في السير فوق تلك الجسور المرعبة. فمجرد العبور من فوقها يُعد أمرًا مخيفًا، حتى إن بعض الناس يبدون استعدادهم لدفع المال لأشخاص متخصصين لمساعدتهم على تخطيها بسلام.

وإلى جولة بين الجسور الـ10 الأكثر رعبًا على وجه الأرض:

Trift Bridge

1- «Trift Bridge»- سويسرا:

يمتد هذا الجسر بطول 170 مترًا، ولا يجب أن يغامر البعض بعبوره إلا في ظروف جوية جيدة. فمع اشتداد قوة الرياح، يتأرجح هذا الجسر المعلق بعنف. ولكن إذا تحلى المسافرون بالشجاعة التي تمكّنهم من عبور جسر «Trift» المخيف، فإنهم سيتمتعون برؤية جبال الألب السويسرية الخلابة، وذلك فقط في حال قدرتهم على النظر حولهم دون أن يقعوا ضحية الدوار. ويمكن فقط عبور هذا الجسر بين شهري يونيو وأكتوبر من كل عام، مع استقرار الأحوال الجوية إلى حد ما.

Chesapeake Bay Bridge

2- جسر «Chesapeake Bay»- مريلاند:

يبدو هذا الجسر، الذي يمتد لنحو 8 كيلومترات، مخيفًا، حتى إن العديد من الغواصين يفضلون عدم عبوره بأنفسهم، ودفع مبلغ من المال بدلًا من ذلك (نحو 25 دولارًا) لعبور الجسر في سيارة شخص متمرس.

وهناك بالفعل سبب وجيه وراء خوف هؤلاء، فمن قبل، اضطرت إحدى السيارات إلى الغوص لمسافة 12 مترًا في عمق المياه أدنى الجسر بعدما تعثرت، فيما تسببت موجة من الرياح بقوة 65 كم/ الساعة، في إحداث ازدحام مروري بطول الجسر، مما أحدث ارتباكًا شديدًا. وحتى في حالة اعتدال الطقس، يبقي تصميم الجسر مخيفًا ومرعبًا بالنسبة للكثيرين.

Langkawi Sky Bridge

3- جسر «Langkawi Sky»- ماليزيا:

بُني هذا الجسر عام 2004، وهو جسر للمشاة يقع على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وللوصول إلى بدايته لابد من ركوب «التليفريك» من إحدى القمم الجبلية في ماليزيا. ونظرًاً لخطورة الجسر أغلقته السلطات الماليزية في بداية هذا العام «إلى حين إشعار آخر».

Storseisundet Bridge

4- جسر «Storseisundet»- النرويج:

هذا الجسر النرويجي يبدو متعرجًا، ويشعر من يقود سيارته فوقه وكأنه يغوص في المياه، ولكن لا شيء يخيف في واقع الأمر، فأى شعور بالخطر ما هو إلا خداع بصري، لأن الجسر في الأصل آمن ومستقر.

Carrick-a-Rede Rope Bridge

5- جسر «Carrick-a-Rede Rope»- أيرلندا الشمالية:

إذا أردت التحرك من أيرلندا الشمالية باتجاه جزيرة «كاريكاريدي»، فأسهل طريقة لتحقيق ذلك هى عبور هذا الجسر المصنوع من الحبال، لكنها تبقى الوسيلة الأكثر رعبًا أيضًا. فالجسر معلق على ارتفاع حوالي 30 مترًا فوق الصخور الحادة. ويمثل عبور الجسر، الذي يمتد بطول 20 مترًا على الأقل، بالتأكيد تجربة عصيبة، حتى إن العديد من المسافرين يفضلون العودة إلى أيرلندا الشمالية بواسطة قارب عن السير فوق الجسر مرة أخرى.

Capilano Suspension Bridge

6- جسر «Capilano» المعلق- كندا:

يعد هذا الجسر الكندي واحدا من أطول الجسور المعلقة في العالم، كما أنه معلق على ارتفاع نحو 60 مترًا فوق نهر كابيلانو.

Canopy Walk Bridge

7- جسر «Canopy Walk»- غانا:

هو الجسر الوحيد في أفريقيا الذي بني على رؤوس الأشجار، ويقع على ارتفاع 30 مترًا فوق حديقة «كاكوم» الوطنية في غانا، ويسمح للزوار بمشاهدة عدد النباتات الفريدة والحيوانات المهددة بالانقراض.

Aiguille du Midi

8- جسر «Aiguille du Midi»- فرنسا:

من أجل الوصول إلى أعلى هذا الجسر، عليك أن تأخذ واحدة من أطول رحلات «التلفريك» في العالم، وذلك لمسافة تزيد على 2800 متر. وإذا تحليت بالشجاعة التي تمكنك من عبور هذا الجسر، فستستمتع بمشاهدة مناظر خلابة لجبال الألب الفرنسية من ارتفاع يصل إلى 3600 متر فوق مستوى سطح البحر.

Vitim River Bridge

9- جسر نهر «Vitim»- روسيا:

لم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من عبور هذا الجسر بأمان رغم اتساع عرضه، إذ تكمن خطورته في أن الخشب الذي صُنع منه يتجمد في فصل الشتاء، ويبقى كذلك لمعظم السنة تقريبًا، الأمر الذي يعرضه للكسر مع عبور المارة عليه. وبالطبع فإن أى خطوة خاطئة فوق الجسر يمكن أن تؤدي إلى التعثر والسقوط في مياه النهر أدناه، خاصة أنه يفتقد لوجود سور يحمي السائرين فوقه.

Siduhe Bridge

10- جسر «Siduhe»- الصين:

يعد هذا الجسر الصيني الأكثر ارتفاعًا في العالم، بارتفاع أكثر من 450 مترَا فوق سطح الأرض. ويبلغ طول الجسر المعلق نحو 1200 متر، وهو يربط بين القمم الجبلية بمدينتي شنغهاي وتشيندو.

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