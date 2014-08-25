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وزير الخارجية الإيرانى يلتقى «السيستانى» في مدينة النجف بالعراق

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استقبل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد على السيستاني، صباح الإثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، الذي وصل إلى مدينة النجف قادماً من العاصمة بغداد.
>وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ظريف عقد جلسة مباحثات مع المرجع السيستاني وقد تناولا تطورات العراق وأحداث المنطقة وسبل مواجهة الفكر والتطرف الديني.
>وسيختتم ظريف زيارته إلى مدينة النجف بالتشرف في زيارة مرقد الإمام على عليه السلام.
>يذكر أن ظريف والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة بغداد صباح الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين، وقد التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين على أن يختتم زيارته الثلاثاء في إقليم كردستان ولقاءه كلا من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية السابق جلال طالباني.

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