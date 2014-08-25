احصلي على 8 ساعات نوم لبشرتك في 8 دقائق

في بعض الأيام قد لا تستطيعين الحصول على القسط الكافي من النوم، فتشعرين بالإرهاق والتعب، وكل هذا الإرهاق يظهر على الوجه.

ولكي تتخلصي من هذا الإرهاق عليكِ باتباع هذه الخطوات التي لن تأخذ منك سوى 8 دقائق فقط، وستحصلين بعدها على وجه مشرق بدون علامات الإرهاق على الإطلاق:

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•الخطوة الأولى: قومي بوضع ملعقتين في الثلاجة حتى تبردا، ثم ضعي الجانب المنحني من الملعقة على عينيك لبضع ثوانٍ، وستشعرين بانتعاش وبرودة رائعة لعينيك، ثم ضعي كريم العين الخاص بك لترطيب العين، وبذلك ستعملين على إزالة انتفاخ عينيك، ولن تبدو عليها أي معالم للإرهاق.

•الخطوة الثانية: اشطفي وجهك بالماء البارد، فهو ينعش البشرة أكثر من الماء الدافئ بمراحل، كما أنه يقلل من انتفاخ واحمرار الوجه وخصوصاً حول منطقة العين.

•الخطوة الثالثة: ابتعدي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين واستبدليها بالشاي الأخضر، فهو يعمل كالسحر على البشرة ويكسبها الصحة والنضارة.

•الخطوة الرابعة: الماكياج، فقد يعمل على إبراز إرهاق البشرة وقد يخفيه، لذلك كوني حريصة عند وضعك للماكياج، وبالأخص كريم الأساس حتى يناسب لون بشرتك.

•الخطوة الخامسة: لا تضعي الكثير من الماكياج حول العين، واكتفي فقط بوضع الكحل؛ لأن الكحل بمفرده يبرز جمال ووضوح العين ويجعلها أكثر يقظة وأقل إرهاقاً.

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