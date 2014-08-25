أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

احصلي على 8 ساعات نوم لبشرتك في 8 دقائق

Google+ Print
احصلي على 8 ساعات نوم لبشرتك في 8 دقائق احصلي على 8 ساعات نوم لبشرتك في 8 دقائق

الإثنين 25-08-2014 15:06

في بعض الأيام قد لا تستطيعين الحصول على القسط الكافي من النوم، فتشعرين بالإرهاق والتعب، وكل هذا الإرهاق يظهر على الوجه.
ولكي تتخلصي من هذا الإرهاق عليكِ باتباع هذه الخطوات التي لن تأخذ منك سوى 8 دقائق فقط، وستحصلين بعدها على وجه مشرق بدون علامات الإرهاق على الإطلاق:

قد يعجبك: الحل الأمثل لأسنان ناصعة البياض

الخطوة الأولى: قومي بوضع ملعقتين في الثلاجة حتى تبردا، ثم ضعي الجانب المنحني من الملعقة على عينيك لبضع ثوانٍ، وستشعرين بانتعاش وبرودة رائعة لعينيك، ثم ضعي كريم العين الخاص بك لترطيب العين، وبذلك ستعملين على إزالة انتفاخ عينيك، ولن تبدو عليها أي معالم للإرهاق.
الخطوة الثانية: اشطفي وجهك بالماء البارد، فهو ينعش البشرة أكثر من الماء الدافئ بمراحل، كما أنه يقلل من انتفاخ واحمرار الوجه وخصوصاً حول منطقة العين.
•الخطوة الثالثة: ابتعدي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين واستبدليها بالشاي الأخضر، فهو يعمل كالسحر على البشرة ويكسبها الصحة والنضارة.
الخطوة الرابعة: الماكياج، فقد يعمل على إبراز إرهاق البشرة وقد يخفيه، لذلك كوني حريصة عند وضعك للماكياج، وبالأخص كريم الأساس حتى يناسب لون بشرتك.
الخطوة الخامسة: لا تضعي الكثير من الماكياج حول العين، واكتفي فقط بوضع الكحل؛ لأن الكحل بمفرده يبرز جمال ووضوح العين ويجعلها أكثر يقظة وأقل إرهاقاً.

سيعجبك أيضاً:

أسرار فيكتوريا بيكهام الجمالية

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي