فضائح نجمات يخضعن لعمليات تجميل الصوت

تحوّلت عمليّات التجميل إلى أساسيّات جماليّة، لا تتخلّى عنها المرأة. وتنوّعت الابتكارات، فكانت عمليات تكبير الثدي وعمليات تقويم الأنف، ونفخ الشفاه، إضافة إلى تجميل الأرجل والأيدي. وازدادت نسبة عمليات التجميل إلى حدّ أنّ كلّ امراة خضعت لعمليّة تجميل واحدة، على الأقلّ، حتّى أنّ بعض العمليات فقدت تسميتها التجميليّة، وتحوّلت إلى حاجة صحيّة تتحجّج بها النساء.

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وبعد أن روّجت الفنّانات والنجمات لمواصفات جماليّة مرتبطة بالشكل الخارجيّ، وتحوّلن إلى نماذج مثاليّة يُقتدى بهنّ، أصبحت النساء بأغلبيتهنّ يتشابهن، وكأنهنّ لوحة واحدة بعدّة نسخات. وها هي اليوم الأوتار الصوتية تخوض عالم التجميل لتصبح العضو الأخير في جسم الإنسان الذي لم يمرّ بهذه التجربة. فإذا كنت ترغبين في الغناء، ولا تملكين الصوت الجميل، فاعلمي أنّ الأمر لم يعد مستحيلاً!

يُعتبر الكلام من أساسيّات التواصل الاجتماعيّ، فهو يخوض عملية تبادلية مع الشكل الخارجي، إذ يتأثر به ويؤثر فيه. وبما أنّ بعض النساء يفتقدن الصوت الناعم والحنون، بعكس أشكالهنّ تماماً، انتشر مثل شعبي يُدعو إلى الصمت، ويقول: "كوني جميلة، واصمتي". وبالرغم من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تنعيم الصوت، كالعسل والسوائل، إلا أنها ليست الحلّ. من هنا، اكتشف الباحثون عمليّة تجميل للصوت. لا تُعتبر هذه العملية جراحيّة، إذ تقتصر على إدخال منظار إلى الحنجرة لتلقين الحبال الصوتية بمادّة تُنعّم الصوت.

وقد انتشرت أخبار عن إجراء عدد كبير من الفنانات لهذه العملية، مثل: Adele اضافة الى عدد من النجوم الذكور Keith Urba ، R. Kelly...



فبعد أن تحوّل الجمال إلى معيار أساسيّ لدخول عالم الفن والوصول إلى الشهرة، وانتشرت عمليات التجميل وتشابهت الفنانات، نجد اليوم، بعد تطوير عمليات التجميل للصوت، أنّ الصوت المجمّل قد يُصبح معيار الشهرة في عالم الفنّ؟

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