شركة «إتش بي» تشيد بجهود شرطة الشارقة في مكافحة التقليد

أشاد وفد من شركة هيولت باكارد العالمية بالولايات المتحدة الأميركية والمعروفة بالعلامة التجارية (hp) المتخصصة في مجال أنظمة الحاسوب والطابعات بأداء وجهود شرطة الشارقة في التصدي لجرائم تقليد منتجات الشركة وجهودها في محاربة تهريب البضائع المتعدية على الملكية الفكرية، حيث نجحت أخيراً، في ضبط العديد من القضايا التي أسفرت عن كميات ضخمة من منتجات (hp) المقلدة.

جاء ذلك خلال استقبال العقيد الدكتور عبدالقادر محمد العامري، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة في شرطة الشارقة، بمبنى القيادة، كريس مرشانت نائب رئيس الخدمات الأمنية العالمية لشؤون حماية الملكية الفكرية يرافقه المستشار عبدالرحمن الفردان، وكيل الشركة في الحماية من التقليد.