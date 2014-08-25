8 سيارات إسعاف جديدة و 4 سيارات حضانة لنقل الحالات الطارئة تدخل الخدمة بدمياط

تفقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط الدفعة الجديدة لسيارات الإسعاف الحديثة والمجهزة وعددها 8 سيارات منها عدد 4 حضانات ، حيث شهد المحافظ بياناً عملياً من سائقي السيارات حول كيفية تشغيل سيارة إسعاف الحضانات حال الطوارئ . وقد وجه المحافظ بمضاعفة الجهد والتدريب والتعامل بروية وهدوء مع الحالات وذويهم حال حدوث الحالات الطارئة .

> وقد أكد د. حمدي حواس وكيل وزارة الصحة بدمياط بأنه بدخول هذه الدفعة من السيارات الخدمة ليصبح عدد سيارات الإسعاف بدمياط 50 سيارة حديثة منها 4 حضانات و2 خدمة طبيب ، بالإضافة إلى السيارات النمطية وعددها 18 سيارة ليصبح إجمالي سيارات الإسعاف العاملة بالمحافظة 68 سيارة .