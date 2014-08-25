أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

8 سيارات إسعاف جديدة و 4 سيارات حضانة لنقل الحالات الطارئة تدخل الخدمة بدمياط

Google+ Print
8 سيارات إسعاف جديدة و 4 سيارات حضانة لنقل الحالات الطارئة تدخل الخدمة بدمياط 8 سيارات إسعاف جديدة و 4 سيارات حضانة لنقل الحالات الطارئة تدخل الخدمة بدمياط

 

هيئة الإسعاف

تفقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط الدفعة الجديدة لسيارات الإسعاف الحديثة والمجهزة وعددها 8 سيارات منها عدد 4 حضانات ، حيث شهد المحافظ بياناً عملياً من سائقي السيارات حول كيفية تشغيل سيارة إسعاف الحضانات حال الطوارئ . وقد وجه المحافظ بمضاعفة الجهد والتدريب والتعامل بروية وهدوء مع الحالات وذويهم حال حدوث الحالات الطارئة .
> وقد أكد د. حمدي حواس وكيل وزارة الصحة بدمياط بأنه بدخول هذه الدفعة من السيارات الخدمة ليصبح عدد سيارات الإسعاف بدمياط 50 سيارة حديثة منها 4 حضانات و2 خدمة طبيب ، بالإضافة إلى السيارات النمطية وعددها 18 سيارة ليصبح إجمالي سيارات الإسعاف العاملة بالمحافظة 68 سيارة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا