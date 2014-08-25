القوات المسلحة تقدم 40 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بسوهاج‎

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أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج أن القوات المسلحة قدمت حوالي 40 الف كرتونة مواد غذائية تموينية خلال شهر أغسطس الحالي لتوزع علي مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالوحدات المحلية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح العميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة أن القوات المسلحة قدمت لسوهاج منذ بداية العام الحالي 2014م حوالي 500 ألف كرتونة مواد غذائية تموينية لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالمحافظة، منها في أغسطس الحالي 40 ألف كرتونة تم استلامها علي دفعات وتقدر الدفعة منها بـ 10 آلاف كرتونة وستصل الدفعة الثالثة اليوم ليتم توزيعها.

من جانبه قدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة علي دعمها للأهالي والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل بجميع مراكز وقري سوهاج.