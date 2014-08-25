إحباط محاولة تهريب 25 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع

أحبطت شرطة ميناء نويبع تهريب كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدر، حاول سائق شاحنة أردني إخفائها داخل إطارات السيارة.

كانت اللواء وائل عبد الرازق، مدير عام مصلحة أمن الموانئ، قد تلقي معلومات تفيد محاولة أحد سائقي الشاحنات ويدعي يوسف عبد الله عبد الحميد أردني الجنسية محاولته تهريب 25 كيلو هيروين داخل مخابئ سرية بإطارات السيارة التي يقودها وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عشماوي مدير مباحث مصلحة الموانئ وقاده العميد احمد شريف رمضان مدير شرطة ميناء نويبع والمقدم نجم الدين عبد المحسن وفور هبوط السائق من العبارة وبتفتيش الشاحنة التي يقودها تم العثور علي 25 كيلو من مخدر الهيروين كان يخفيها السائق داخل مخازن سرية بالإطارات وباستجوابه اعترف السائق لمدير شرطة الميناء بحيازته لهذه الكمية الكبيرة من المخدر بغرض الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي نيابة نويبع التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات جنوب سيناء.