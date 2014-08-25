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وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي

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وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي

استقبل المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمقر الوزارة بمجلس النواب، اليوم الأثنين 25/8 ، نائب السفير الامريكي ديفيد رانز والوفد المرافق له

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية كدولة صديقة للولايات المتحدة والجهود التي تبذلها مصر في سبيل عبور المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي .

وخلال الاجتماع أوضح الوزير الهنيدي أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الاجراءات والاستعدادات .

كما أوضح الوزير أن قانون التظاهر المصري شأنه شأن أي قانون أخر ينظم التظاهر ، ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وفيما يتعلق بتطبيق قانون التظاهر على بعض النشطاء أوضح الوزير أن القانون يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم التي لا سلطان عليها الا القانون وضمير القاضي ، وأن القضايا جنائية وليست سياسية .

وطلب الوزير من نائب السفير أن يكون هناك تواصل لمعرفة الحقائق من الجهات المختصة وفق حقيقتها حرصاً على العلاقات المصرية الامريكية .

وفي معرض الاستفسار عن سبب الاهتمام الامريكي بقانون التظاهر المصري أشار نائب السفير الامريكي مداعياً الوزير أن المصرية كانت مهتمة بالأحداث التي وقعت في ولاية ميزوري وقد تقبلنا ذلك كأصدقاء.

واختتم اللقاء بأن السفارة الامريكية على أتم الاستعداد للتواصل وتقديم الدعم الفني والاستماع لإيصال الصورة الحقيقية للأحداث في مصر ، وهو ما شكره الوزير عليه.

يذكر أن الاجتماع حضره المستشار القانوني للسفارة الامريكية كما حضرته السفيرة ماهي عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية وبعض مستشاري الوزير .

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