التربية والتعليم بسوهاج تعلن النزول بمجموع الثانوية العامة للقبول بعدد من المدارس‎

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج النزول بمجموع الثانوية العامة للقبول بعدد من مدارس المحافظة، وذلك نتيجة التفاوت الواضح بين مدارس الإدارات التعليمية من حيث مجموع درجات الطلاب وإعداد المدارس التى بها فصول خالية، وذلك على أن لا يتم التقيد بالتوزيع الجغرافي داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة، ولا يحق للطلاب التحويل من مدارس نزول التنسيق إلى مدارس ثانوية أخرى طوال فترة الدراسة.

وطبقًا لذلك تم النزول بمجموع مدارس إدارة “ساقلتة” إلى 220 درجة، بالإضافة إلى عدد من مدارس إدارات طما وطهطا وأخميم وسوهاج وجرجا والمنشاة، كما تم تحديد مجموع 222 لعدد من مدارس إدارات جهينة والمراغة والبلينا.

ويوضح الجدول التالى تفصيلًا لأسماء الإدارات والمدارس المتاح بها أماكن خالية، طبقًا لما صدر عن إدارة التخطيط والمتابعة عن تنسيق القبول بالتعليم الثانوى للعام الدراسى 2014 2015.