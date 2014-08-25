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كوارث الموضة تظهر بكثرة في حفل "VMA"

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كوارث الموضة تظهر بكثرة في حفل "VMA" كوارث الموضة تظهر بكثرة في حفل "VMA"

الإثنين 25-08-2014 13:51

كنا في انتظار حفل VMA  لنشاهد إطلالات نجمات الموسيقى على سجادته الحمراء، ولكننا صدمنا بكمية كوارث الموضة التي تزاحمت فيه، إذ يبدو أن تأثير الليدي غاغا كان حاضراً رغم غيابها عن الحفل.

كان الستايل المبتذل طاغياً بقوة في هذه الليلة، حيث ظهرت النجمة آريانا غراند Ariana Grande التي عودتنا على إطلالاتها الطفولية في هذا الحفل بلوك جلدي مكون من فستان قصير للغاية وبوت يصل لأعلى الركبة من Moschino ، أما تايلر سويفت Taylor Swift فقد أثارت سخرية المتابعين باختيارها بدلة ضيقة أظهرت ساقيها، بينما الإطلالة الأسوأ على الإطلاق فكانت من نصيب آمبر روز Amber Rose التي ظهرت على السجادة الحمراء عارية نوعاً ما.

على الرغم من أن الإطلالات السيئة كانت الأكثر على السجادة الحمراء للحفل إلا أننا شاهدنا عدداً من الإطلالات الجميلة، مثل: إطلالة كلوي مورتيز Chloe Moretz الناعمة من "LV"، وإطلالات كيم كارداشيان Kim Kardashian وأخواتها كيندال وكايلي جينير Kendall Jenner & Kylie، إضافة إلى إطلالة جوليات هوف Julianne Hough، إذ كانت متألقة بفستان كحلي جميل.

وأثارت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez إعجاب متابعيها بفستانها الفضي الذي حمل توقيع المصمم اللبناني شربل زوي، وعلى الرغم من أن بيونسيه Beyonce كانت آخر الحضور على السجادة الحمراء إلا أنها بدت متألقة بفستان أسود رائع من تصميم نيكولا جبران.

 

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