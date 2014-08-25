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جنى الأرباح يقود البورصة إلى خسارة 2.3 مليار جنيه

  • مصر
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دفع جنى الأرباح مؤشرات البورصة للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم بعد موجة ارتفاعات شهدتها السوق خلال الجلسات السابقة، فيما تترقب السوق إعلانات نتائج أعمال والأحداث الجوهرية لبعض الشركات الكبرى والقيادية.

وخسر رأسمالها السوقي نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 521.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.
>وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.34%، شملت التراجعات مؤشرإيجي إكس 100، الأوسع نطاقا، والذى خسر نحو 0.84%.

وقال وسطاء بالبورصة إن عمليات جني الأرباح تعتبر طبيعية بعد معاودة المؤشر الرئيسي للبورصة استهداف مستوى 9500 نقطة، مشيرين إلى أن هناك بعض الأنباء السلبية دفعت السوق للهبوط، أبرزها الدعوى المقامة من شريك مجموعة عامر جروب في مشروع بورتو طروطوس، والذي يطالب فيه بإلغاء عقد الشراكة والحصول على تعويض قدره 176 مليون دولار من شركة عامر جروب.

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