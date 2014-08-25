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حبس صاحب مطعم بالغردقة لإطلاقه النار على شخص ظنه لصًا

  • مصر
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قرر المستشار إيهاب مهنا، رئيس نيابة الغردقة الجزئية، حبس صاحب مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق النار على شخص، وإصابته في ساقه، كما قررت النيابة التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث.

كان اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد أحمد صادق، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإصابة «محمد. أ. م» بجرح عميق بالفخد اليمنى إثر طلق ناري.

وعلى الفور أمر مدير الأمن بتكثيف الجهود وسرعة ضبط مرتكب الواقعة، وأسفرت جهود النقيبين هشام الأمير، ومحمد خشبة، معاوني مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى التوصل لشخصية مرتكب الواقعة، ويدعى «سمير. ي. ج»، 65 سنة، صاحب مطعم، ومقيم بالغردقة، وتم ضبطه والسلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجة ماركة «ستار بلجيكي»، 9 مم قصير، غير مرخصة، وعدد 4 طلقات حية من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح المستخدم، وأنه اكتشف عدة مرات سرقة بعض معدات المطعم الخاص به، وفي أثناء تواجده تلاحظ له قيام المذكور بالسرقة، وعند محاولة ضبطه قاوم وحاول الهرب مما دعاه إلى إطلاق النار عليه.

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