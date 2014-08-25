أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إحباط محاولة تهريب 25 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع

  • مصر
  • 20
Google+ Print

تمكنت إدارة شرطة ميناء نويبع من محاولة تهريب 25 كيلو من مادة الهيروين المخدر حاول سائق شاحنة أردني إخفائها داخل إطارات السيارة.

كانت اللواء وائل عبدالرازق، مدير عام مصلحة أمن الموانئ، قد تلقى معلومات تفيد بمحاولة أحد سائقي الشاحنات، ويدعى يوسف عبدالله عبدالحميد، أردني الجنسية، تهريب 25 كيلو هيروين داخل مخابئ سرية بإطارات السيارة التي يقودها.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عشماوي، مدير مباحث مصلحة الموانئ، وقاده العميد أحمد شريف رمضان، مدير شرطة ميناء نويبع، والمقدم نجم الدين عبدالمحسن، وفور هبوط السائق من العبارة وبتفتيش الشاحنة التي يقودها، تم العثور على 25 كيلو من مخدر الهيروين كان يخفيها السائق داخل مخازن سرية بالإطارات.

وباستجوابه اعترف السائق لمدير شرطة الميناء بحيازته لهذه الكمية الكبيرة من المخدر بغرض الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة نويبع التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام لنيابات جنوب سيناء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية