إحباط محاولة تهريب 25 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع

تمكنت إدارة شرطة ميناء نويبع من محاولة تهريب 25 كيلو من مادة الهيروين المخدر حاول سائق شاحنة أردني إخفائها داخل إطارات السيارة.

كانت اللواء وائل عبدالرازق، مدير عام مصلحة أمن الموانئ، قد تلقى معلومات تفيد بمحاولة أحد سائقي الشاحنات، ويدعى يوسف عبدالله عبدالحميد، أردني الجنسية، تهريب 25 كيلو هيروين داخل مخابئ سرية بإطارات السيارة التي يقودها.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عشماوي، مدير مباحث مصلحة الموانئ، وقاده العميد أحمد شريف رمضان، مدير شرطة ميناء نويبع، والمقدم نجم الدين عبدالمحسن، وفور هبوط السائق من العبارة وبتفتيش الشاحنة التي يقودها، تم العثور على 25 كيلو من مخدر الهيروين كان يخفيها السائق داخل مخازن سرية بالإطارات.

وباستجوابه اعترف السائق لمدير شرطة الميناء بحيازته لهذه الكمية الكبيرة من المخدر بغرض الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة نويبع التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام لنيابات جنوب سيناء.