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مجهولون يفككون 3 محولات كهرباء بمدينة بلقاس بالدقهلية

  • مصر
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قام مجهولون بتفكيك 3 محولات كهرباء، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في تعطلهم وخروجهم من الخدمة.

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من مجلس مدينة بلقاس بتعطل 3 محولات كهرباء، إثر قيام مجهولين بتفكيكها كعمل تخريبي.

تم انتقال خدمة الطوارئ من هندسة الكهرباء لإعادة تركيب المحولات وإعادتها للخدمة مرة ثانية.

وعلى الصعيد نفسه، شهدت منطقة المجزر بالمنصورة، انقطاع الكهرباء 6 مرات، الأحد، دون وجود مبرر لذلك، وطالب الأهالى بمحاسبة مسؤولي منطقة كهرباء غرب المنصورة لتعمدهم قطع الكهرباء عن المنطقة لصالح المناطق الأخرى التي لم تنقطع فيها الكهرباء نهائيًا.

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