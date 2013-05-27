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وزير الثقافة يناقش مع إيمان البحر درويش أزمة انتخابات "الموسيقيين"

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وزير الثقافة يناقش مع إيمان البحر درويش أزمة انتخابات "الموسيقيين" وزير الثقافة يناقش مع إيمان البحر درويش أزمة انتخابات "الموسيقيين"
درويش: ما تم بالانتخابات باطل.. والأمر أمام القضاء

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

ناقش الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، أزمة نقابة الموسقيين مع الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق.

وقال درويش، خلال اللقاء، إن ما تم من إجراء للانتخابات على منصب النقيب باطل، فهناك قرار من الوزير السابق محمد صابر عرب بصفته وزيرا للثقافة والمشرف على النقابات الفنية، آنذاك، بايقاف إجراءات الانتخابات التي تم الإعلان عنها بناء على توصية المستشار القانوني للوزارة.

وأضاف أن هذا الأمر معروض حاليا على القضاء، مشيرا إلى أنه في حالة إلغاء إجراءات الانتخابات بعد عقدها فإن ذلك سيعد إهدارا للمال العام يصل إلى 200 ألف جنيه.

وشدد درويش على أن وزير الثقافة بصفته مشرفا على الانتخابات الفنية له حق أصيل في الطعن على إجراء الانتخابات التي تجري في أي من النقابات الفنية في مدة لا تتجاوز 15 يوما على إعلان النتيجة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت أمس نظر الطعن المقدم من الفنان إيمان البحر درويش على انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي طالب فيها ببطلان إجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل، بمنصب النقيب لـ2 يونيو المقبل للاطلاع.

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