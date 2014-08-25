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الاشتباه بجسم غريب على محطة سكة حديد بالمنوفية .. والمفرقعات تؤكد سلبيته

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الاشتباه بجسم غريب على محطة سكة حديد بالمنوفية .. والمفرقعات تؤكد سلبيته الاشتباه بجسم غريب على محطة سكة حديد بالمنوفية .. والمفرقعات تؤكد سلبيته

25 أغسطس 2014 | 1:46 مساءً

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تلقت إدارة المفرقعات بمديرية أمن المنوفية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود جسم غريب على محطة سكه حديد عرب الرمل ويشتبه أن يكون به مواد متفجرة، وعلى الفور انتقلت إدارة المفرقعات بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين عدم وجود أى مواد متفجرة.

وقال العقيد عبدالسلام الشريف، مدير إدراة العلاقات والإعلام بمديرية الأمن، على أنه لا يوجود متفجرات بالمنطقة وما يحدث هو مجرد تمشيط للمناطق الحيوية بالمحافظة ومنها محطات السكة الحديد  وخاصة المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية.

 وطالب الأهالى بالاطمئنان وعدم الإنصياع وراء الشائعات، مؤكداً على انتظام حركه القطارات بالمنطقة وعدم وجود أى تعطيل لحركة السير.

2014-08-25

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