تشيلسي ' مورينيو ' يواجه ريال مدريد في الصيف

واشنطن، (إفي): ستعيش الولايات المتحدة الأمريكية صيفا ساخنا بعد تأكد مشاركة فريقي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في بطولة تشامبيونز كاب الودية.

وستخوض ثمانية فرق ثلاث مباريات في الفترة من 27 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، حيث ستستضيف ميامي النهائي.

ووجهت الدعوة لتشيلسي وإيفرتون من الدوري الإنجليزي، وميلان وإنتر ويوفنتوس من الكالتشو، وريال مدريد وفالنسيا من الليجا، ولوس أنجلس جالاكسي من الدوري الأميركي.

وسيتم الإعلان عن جدول المباريات بشكل رسمي الأربعاء حيث ستجرى القرعة.

ويتوقع أن تكون هذه المناسبة الأولى التي سيواجه فيها مدرب الريال، البرتغالي جوزيه مورينيو، فريقه الإسباني الذي سيرحل عنه هذا الصيف، إذا ما انتقل لقيادة "البلوز".

واقترب مورينيو كثيرا من العودة لإنجلترا بعد ثلاثة مواسم مع الريال فشل معه خلالها في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بثلاثة ألقاب هي الليجا والكأس والسوبر المحلية.