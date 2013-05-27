أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيلسي ' مورينيو ' يواجه ريال مدريد في الصيف

Google+ Print
تشيلسي ' مورينيو ' يواجه ريال مدريد في الصيف تشيلسي ' مورينيو ' يواجه ريال مدريد في الصيف

واشنطن، (إفي): ستعيش الولايات المتحدة الأمريكية صيفا ساخنا بعد تأكد مشاركة فريقي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في بطولة تشامبيونز كاب الودية.

وستخوض ثمانية فرق ثلاث مباريات في الفترة من 27 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، حيث ستستضيف ميامي النهائي.

ووجهت الدعوة لتشيلسي وإيفرتون من الدوري الإنجليزي، وميلان وإنتر ويوفنتوس من الكالتشو، وريال مدريد وفالنسيا من الليجا، ولوس أنجلس جالاكسي من الدوري الأميركي.

وسيتم الإعلان عن جدول المباريات بشكل رسمي الأربعاء حيث ستجرى القرعة.

ويتوقع أن تكون هذه المناسبة الأولى التي سيواجه فيها مدرب الريال، البرتغالي جوزيه مورينيو، فريقه الإسباني الذي سيرحل عنه هذا الصيف، إذا ما انتقل لقيادة "البلوز".

واقترب مورينيو كثيرا من العودة لإنجلترا بعد ثلاثة مواسم مع الريال فشل معه خلالها في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بثلاثة ألقاب هي الليجا والكأس والسوبر المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع