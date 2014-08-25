كيرستي غالاغر تنفصل عن زوجها بعد 14 عاماً

أعلنت مقدّمة البرامج البريطانية Kirsty Gallacher انفصالها عن زوجها لاعب الـ Rugby المحترفPaul Sampson، بعد زواج استمر 14 عاماً.

وقال مصدر مقرّب من الطرفين إنّ علاقتهما الزوجيّة انهارت منذ عام تقريباً. لكنهما قررا الانفصال تماماً منذ أشهر قليلة فقط، ولم يسمحا لأيّ أحد بالتدخّل في قرارهما.

وقد حاول كلّ من Paul و Kirsty إيجاد حلول جذريّة لمشاكلهما الكبيرة من أجل ابنيهما، خوفاً من أن يعيشا حياة مأساوية بعد الطلاق، لكنهما فشلا في الأمر، بكلّ أسف.

وبالرغم من الحالة النفسية السيّئة التي تعيشها Gallacher البالغة من العمر 38 عاماً، إلا أنها تسعى قدر الإمكان إلى أن تظهر طاقاتها الإيجابية أمام ولديها كي لا يعانيا معها.

يشار إلى أن Kirsty Gallacher و Paul Sampson كانا التقيا عام 1999 في إحدى المناسبات الخيرية، ثمّ تزوجا وأقاما حفل زفاف رومانسي في إسبانيا، حيث يملك والد Kirsty لاعب الغولف الأسطوري منزلاً ضخماً.