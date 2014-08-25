ماذا قالت عائلة عبد الحليم حافظ عن إليسا؟

تعقيباً على غناء الفنانة إليسا لأغنية "أول مرة تحب يا قلبي" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ في ألبومها الأخير"حالة حب"، والهجوم الذي تعرضت له من قبل جمعية الملحنين والمؤلفين المصرية، قال محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل، في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه لا يعرف شيئاً عن موقف الجمعية من غناء إليسا لعبد الحليم، مؤكداً أنها بالفعل لم تحصل على موافقة كتابية سواء من الجمعية أو من أسرته.

وأكّد شبانة أنّ أسرة عبد الحليم لم يكن لديها أي موقف سلبي، لأن تراث عبد الحليم معروف للجميع وصوته وتاريخه لا أحد يستطيع المساس بهما، فمن يريد أن يغني للعندليب فليغني كما يشاء فيظل العندليب الأصل بحسب شبانة.

وأشار إلى أن إليسا إذا كانت غنت لعبد الحليم فبالتأكيد غنّت لأنها تحبه، متسائلاً ما الذي يدفع أي فنان للغناء لفنان آخر إلا لإيمانه به، وفي النهاية يضع الفنان نفسه رغماً عن الجميع في مقارنة مع الأصل.