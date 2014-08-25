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بيونسيه تشعل حفل MTV ومايلي سايروس تبكي

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الإثنين 25-08-2014 15:19

استطاعت النجمة العالمية Miley Cyrus أن تحصد جائزة أفضل أغنية مصوّرة لعام 2014 عن أغنيتها "Wrecking Ball"، خلال حفل توزيع جوائز MTV الموسيقيّ، الذي أقيم في "إنغلوود" في كاليفورنيا يوم أمس الأحد.
ولكن Miley لم تستطع تمالك نفسها على المسرح، إذ ذرفت دموع الفرح أثناء تسلّمها الجائزة عن أغنيتها، الذي حقق 700 مليون مشاهدة على Youtube، منذ إطلاقه في أيلول الفائت.
وقد أوكلت مهمّة اختتام الحفل إلى النجمة العالمية Beyonce، التي أشعلت الحفل بدورها في أداء رائعٍ، استمرّ 20 دقيقة.
واللافت في الختام كان انضمام Jay Z، زوج النجمة، وابنتها Blue Ivy بطريقة مؤثرة، بما ينفي كلّ شائعات الانفصال.
وقد تسلّمت Beyonce بوجود عائلتها إلى جانبها جائزة Michel Jackson الشرفية.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين في حفل توزيع جوائز MTV الموسيقي:

VIDEO OF THE YEAR: Miley Cyrus "Wrecking Ball"
BEST FEMALE VIDEO: Katy Perry feat. Juicy J "Dark Horse"
BEST MALE VIDEO: Ed Sheeran "Sing"
BEST POP VIDEO: Ariana Grande feat. Iggy Azalea "Problem"
MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD: Beyonce
BEST HIP HOP VIDEO: Drake feat. Majid Jordan "Hold On, We’re Going Home"
BEST ROCK VIDEO: Lorde "Royals"
ARTIST TO WATCH: Fifth Harmony "Miss Movin’ On"
BEST LYRIC VIDEO: 5 Seconds Of Summer "Don’t Stop"
MTV CLUBLAND AWARD: Zedd feat. Hayley Williams "Stay The Night"
BEST COLLABORATION: Beyonce feat. Jay Z "Drunk In Love"
BEST DIRECTION: DJ Snake & Lil Jon "Turn Down For What" (director: DANIELS(
BEST CHOREOGRAPHY: Sia, "Chandelier" (choreographer: Ryan Heffington(
BEST VISUAL EFFECTS: OK Go "The Writing’s On The Wall"
BEST ART DIRECTION: Arcade Fire "Reflektor"
BEST EDITING: Eminem "Rap God"
BEST CINEMATOGRAPHY: Beyonce "Pretty Hurts"
BEST VIDEO WITH A SOCIAL MESSAGE: Beyonce "Pretty Hurts

 

 

 

 

 

 

 

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