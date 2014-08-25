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Selfie "الإخوة" تجتاح "إنستيغرام" وصور لنجومه كما لم تروهم من قبل

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Selfie "الإخوة" تجتاح "إنستيغرام" وصور لنجومه كما لم تروهم من قبل Selfie "الإخوة" تجتاح "إنستيغرام" وصور لنجومه كما لم تروهم من قبل

الإثنين 25-08-2014 21:47

لا زالت ظاهرة التقاط الـ selfie تنتشر من أسبوع لآخر بين أهل الفن، ولا شك أن التسهيلات التي منحتها الهواتف الذكيّة بإمكانية تصوير المستخدم نفسه "سيلفي" تجعل الشخص يفرض نفسه على متابعيه كل ساعة، أو كل يوم.
لاحظنا هذا الأسبوع انتشاراً كثيفاً لممثلي مسلسل «الإخوة»، ولاسيما بعد أن أنشأ المسلسل صفحة له على «إنستغرام» ونشر صوراً خاصة من مكان التصوير وصور «سيلفي» التقطها فريق العمل مع بعضهم البعض.
الممثل السوري تيم حسن التقط صورة من موقع التصوير ونشرها على حسابه على «إنستغرام» الذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل محبّيه من كافّة أنحاء العالم العربي. كما قامت صفحة مسلسل «الإخوة» بنشر صورة للممثلة اللبنانية نادين الراسي مع الممثل قيس الشيخ نجيب خلال تصوير أحد مشاهدهما داخل السيارة وصورة أخرى لنادين والممثلة التركية إيزغي سمريولكو في دور ملك. ونشرت صورة لكارلا بطرس ومحمود نصر وإيزغي سمريولكو.
كما نشر أحمد فهمي صورة له من كواليس مسلسل «الإخوة» وصورة «سيلفي» أخرى جمعته مع كل من الممثل باسل خياط والممثلة لينا دياب، ويعتبر فهمي من أكثر الممثلين في المسلسل نشاطاً عبر حسابه على «إنستغرام»، كما لا يتوانى في أي لحظة عن التقاط «سيلفي» له أو مع أصدقائه.
كذلك برزت صورة «سيلفي» جميلة للفنانة أمل بشوشة والممثلة اللبنانية كارمن لبس خلال قيامهما بتقبيل الكاميرا بعد انتهائهما من تصوير مشهدهما خلال المسلسل. كما التقطت أمل صورة «سيلفي» مع الممثل السوري باسم ياخور، ويبدو أنها التقطت خلال تصوير مشهد من المسلسل.

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