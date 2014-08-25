إعادة فتاة متغيبة إلى والدها بعد العثور عليها بأحد القطارات القادمة من أسيوط

​​أعادت قوات الأمن بأسيوط فتاة متغيبة إلى والدها بعد العثور عليها بأحد القطارات القادمة من أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد عادل مسك، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات يفيد ورود اخطارا بوصول مصطفى صلاح الدين إلى ديوان القسم وبصحبته فتاة تدعى نورة م . أ. 20 سنة مقررا أن الفتاة تائهة وعثر عليها أثناء استقلاله القطار 776 المميز القادم من محطة الجيزة إلى محطة أسيوط وبالفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 20 عاما وتدعى نورة م. أ. حاصلة على شهادة إعدادية أزهرية ومقيمة عزبة الصفيح بالمعصرة حلوان وهاربة من أسرتها لسوء معاملة والدها لها .

وتم استدعاء والدها وبحضور والد الفتاة ويدعى مصطفى 73 سنة عامل إلى ديوان القسم قام العقيد محمود عبد العال نائب رئيس القسم والعقيد جمال ايوب والمقدم طارق محمد على معاون مباحث القسم باخذ التعهد اللازم على والد الفتاة بعد م التعرض لها وتم تحرير محضر بالواقعة.