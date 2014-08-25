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وكيل تعليم الفيوم : مدير المدرسة هو المحور الأساسي في العملية التعليمية

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وكيل تعليم الفيوم : مدير المدرسة هو المحور الأساسي في العملية التعليمية وكيل تعليم الفيوم : مدير المدرسة هو المحور الأساسي في العملية التعليمية

جانب من الاجتماع

عقد المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري مدارس إدارة سنورس التعليمية بحضور الدكتور السيد بسيوني وكيل المديرية وسلامة دياب مدير عام إدارة سنورس وخالد فؤاد وكيل الإدارة وبعض قيادات المديرية .

وأكد أبو الغيط أن مدير المدرسة هو المحور الاساسي في العملية التعليمية وحتي نصل إلي منتج تعليمي جيد لابد من وجود مدير مدرسة متميز ، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالمدرسة ما عدا القيادة الأولي يحصلون علي نصابهم القانوني طبقا للقانون 155 لسنة2007 .

وطالب بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس سواء للفصول أو الأثاث المدرسي والنظافة العامة حيث تم تعيين 4600 عامل وتم توزيعهم علي كل إدارات المحافظة .

وشدد علي أن أمين التوريدات لابد من حصوله علي كل مخصصصات الإدارة من الكتب الدراسية وتوزيعها علي الطلبة في أول يوم من الدراسة ، لافتا إلى أن طابور الصباح جزء من الحصة الأولي والمدرس الذي لم يقف أمام الحصة الأولي يعتبر غياب حتي لو كان متواجد داخل المدرسة وموقع بدفتر الحضور والانصراف وحصر جميع الأجهزة سواء كانت كمبيوتر أو معامل وعمل حصر شامل لها للتصرف في الأمور وإزالة العبارات المسيئة من علي أسوار المدرسة وتفعيل القرارات الوزارية ووجود ملف كامل لهذه القرارات والاهتمام بالأنشطة لأن النشاط جزء من المنهج وعامل جذب للطالب داخل المدرسة .

 

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