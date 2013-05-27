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فيليبس المخضرم يقود كريستال بالاس للصعود في حضور مورينيو

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فيليبس المخضرم يقود كريستال بالاس للصعود في حضور مورينيو فيليبس المخضرم يقود كريستال بالاس للصعود في حضور مورينيو

صعد كريستال بالاس للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على واتفورد بهدف في نهائي التصفيات التأهيلية.

سجل هدف الصعود، المخضرم كيفين فيليبس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من ضربة جزاء.

ويعود بالاس للدوري الممتاز بعد غياب طال منذ موسم 2004-2005.

سيطر كريستال بالاس على المباراة منذ بدايتها ولكن تألق الأسباني مانويل ألمونيا حارس واتفورد الذي منع زاها ورفاقه من تسجيل أي أهداف تمكن من قيادة فريقه لوقت إضافي.

ومع نهاية الشوط الأول الإضافي تعرض لاعب مانشستر يونايتد الجديد ولفريد زاها للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب لبالاس مارتن أتكينسون ضربة جزاء ينبري لها كيفين فيليبس صاحب الـ39 عاما بنجاح ليضع فريقه في المقدمة.

وحافظ بالاس على النتيجة ليكمل عقد المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز رفقة كارديف سيتي وهال سيتي أمام أنظار جوزيه مورينيو والمغني المشهور إلتون جون اللذان شاهدا المباراة من مدرجات ويمبلي.

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