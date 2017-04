السمنة والمشروبات الغازية ومكملات الكالسيوم تعرضك لحصوات الكلى

يمارس الإنسان الكثير من العادات الغذائية والصحية الخاطئة بشكل يومى، وتعرضه لمشاكل صحية عديدة، وركزت دراسة حديثة على بعض العادات الخاطئة التى ترفع فرص الإصابة بحصوات الكلى، وإليكم أبرز هذه العادات:

> 1.السمنة:

> وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية عن أن مرض السمنة يرفع خطر الإصابة بحصوات الكى إلى الضعف، ولذلك يجب الحد من تناول الأطعمة وممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام والتخلص من تلك المشكلة.

2.مكملات الكالسيوم وفيتامين "د":

> وكشف المؤتمر العلمى السنوى رقم 94، والذى عقدته الجمعية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء عن أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" يرفع من مستويات الكالسيوم بالدم ويرفع بشكل ملحوظ من فرص الإصابة بحصوات الكلى.

> 3. المشروبات الغازية:

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون ونشرت بدورية "Clinical Journal of the American Society of Nephrology" فى الخامس عشر من شهر مايو الماضى أن الأشخاص الذين يتناولون عبوة واحدة من المشروبات الغازية وخاصة الكولا بشكل يومى منتظم ترتفع فرص إصابتهم بحصوات الكلى بنسبة 23% مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون بحد أقصى عبوة واحدة فى الأسبوع كله.