استحداث دوريات ضبط مدنية تخفض الحوادث المرورية في عجمان

استحدثت القيادة العامة لشرطة عجمان 6 دوريات ضبط مدنية في مطلع العام الحالي تعمل على ضبط المخالفين وتنظيم حركة السير والتخفيف من الازدحام المروري يقودها رجال الشرطة بالزي العسكري ومجهّزة بالمعدات المتوفرة في الدوريات المرورية، وتراقب حركة السير وتوقيف الشخص المخالف وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها وتحريرها.

وأثمرت هذه الدوريات انخفاضا ملحوظا في إجمالي الحوادث المرورية وعدد الوفيات والإصابات خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من ازدياد إجمالي عدد السيارات المسجلة في الامارة حيث بلغت 10876 في الأشهر الماضية من هذا العام بعد أن كانت 10004 سيارة عام 2014 في نفس الفترة.

وأفاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بالإنابة أن الإحصائية المرورية تشير إلى انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة من 116 حادثاً عام 2013 إلى 111 حادثاً 2014 بنسبة 4%، وانخفاض الحوادث البسيطة من 17594 إلى 16424 بنسبة 7%.

بالإضافة إلى انخفاض نسبة الوفيات من 11 حالة وفاة إلى 9 وفيات بنسبة 2%، إلى جانب انخفاض الإصابات من 181 إصابة إلى 133 بنسبة 26%، وذلك خلال السبعة أشهر الماضية بمقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أن حوادث الدهس شهدت ارتفاعا طفيفاً حيث بلغت 54 حادث دهس عام 2014 بينما وقع 50 حادث دهس عام 2013 بنسبة ارتفاع بلغت 4%، ولكن نطمح إلى تحقيق أعلى معدل للسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

ردع المخالفين

لفت العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إلى أن الهدف من دوريات الضبط المدنية توصيل رسالة للسائق بأنه مُراقب في أي وقت وفي أي مكان من دوريات لا يراها ما يدفعه إلى الالتزام بالقانون ويساهم في تحقيق الردع للمخالفين والمخالفات. كما أن هناك عدة إجراءات أخرى لتقليل أعداد الحوادث ومنها نشر التوعية بين السائقين باللغات المختلفة.

وذلك من خلال وسائل الإعلام أو النشرات التي تصدرها لتوزيعها على السائقين، ونقوم شهرياً بتنظيم حملة مرورية بعنوان «يوم بلا مخالفات» يتم بها إعفاء أكثر من 350 مخالفة بهدف إيصال رسائل التوعية المرورية إلى جميع مستخدمي الطريق بأساليب حديثة متعددة.