الهاتف أثناء القيادة يتسبب بوفاة مواطنة وإصابة 3 من أشقائها

تسبب الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة ، بوفاة مواطنة وإصابة ثلاثة من أشقائها باصابات مختلفة ، وفقا للعميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

وفي التفاصيل فعندما كان (س.ر.ا) مواطن(18) سنة يقود مركبته في مساره الصحيح على الجانب الأيمن من الطريق على شارع سهيلة و برفقته (3) من شقيقاته، سقط عنه هاتفه المتحرك وأثناء محاولته لالتقاطه انحرفت المركبة عن مسارها لتصطدم بشاحنة معطلة كانت متوقفة على كتف الطريق.

ووفور تلقي الشرطة للبلاغ هرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الشرطة و الإسعاف و الإنقاذ لموقع الحادث، حيث تم إخراج المتواجدين داخل المركبة ونقلهم على الفور إلى مستشفى صقر، لتلقى العلاج اللازم، ولكن كانت إصابة الأخت الأكبر إصابة بليغة نتيجة جلوسها في المقعد الأمامي للمركبة وتلقيها الضربة الأقوى و المباشرة أثناء الحادث، مما أدى لوفاتها صبيحة اليوم الثاني من الحادث، فيما كانت إصابة السائق و شقيقتيه الأخريين إصابات متوسطة، ومازالوا يتقلون العلاج في المستشفى، فيما تم تسليم جثة المتوفية لذويها لإتمام عملية مراسم الدفن.

وناشد العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع و أخذ الحيطة و الحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة و الانتباه على الشارع، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.