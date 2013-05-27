مصر ترفع توقعاتها لعائدات السياحة إلى 14 مليار دولار بنهاية العام الحالي

وزير السياحة توقع تجاوز عدد السائحين 14.7 مليون سائح بنهاية 2013

كتب : الأناضول منذ 4 دقائق

رفعت الحكومة المصرية، توقعاتها بشأن عائدات السياحة إلى 14 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بسبب تحسن حركة معدلات الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، "نتوقع تجاوز عدد السائحين 14.7 مليون سائح بنهاية العام 2013، ليقترب من نفس مستويات الذروة في 2010 قبل ثورة يناير2011".

وأضاف زعزوع، في اتصال هاتفي، أن الزيادة المتوقعة في حركة السياحة تتراوح بين 15 و17%، مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل نحو 11.5 مليون سائح.

وأضاف وزير السياحة "حركة السياحة الوافدة سجلت نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، ومتفائلون بزيادة هذه المعدلات خلال النصف الثاني من 2013".

وسبق أن قال وزير السياحة في تصريحات له في مارس الماضي، إن عادئات القطاع قد تصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مقابل نحو 10 مليارات دولار في 2012.

وأوضح "رغم التراجع في حجم إنفاق السائح، إلا أن عدد الليالي السياحية حقق زيادة على خلفية انخفاض أسعار المقصد المصري، لتزداد بنسبة 13.8% العام الماضي، مقابل 9.8% في 2011".

وأضاف أن حجم إنفاق السائح تراجع من 85 دولار في الليلة عام 2010 إلى 72 دولار عام 2011، ثم 67 دولار لليلة عام 2012.

وأكد وزير السياحة، أن المشكلة التي تواجه قطاع السياحة في مصر، هي توزيع عائد نمو القطاع والحركة الوافدة، حيث أن أغلبها يتجه نحو منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ شرقي البلاد.

وأضاف أن مصر تسعى لفتح أسواق جديد لتغذية المقاصد في العاصمة القاهرة وسط البلاد، والأقصر وأسوان جنوبها والتي تعاني من حركة السياحة في الفترة الأخيرة.

كان محمد سيد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء، صرح في تصريحات، أن حركة السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة الواقعة على سواحل البحر الأحمر، زادت بنسبة 20% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.