محافظ المنيا يعقد لقاءا مفتوحا لبحث شكاوي المواطنين غدا

يعقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لقاءا مفتوحا صباح الغد الثلاثاء لبحث شكاوى وطلبات عدد من المواطنين والعمل على حلها من خلال تواجد التنفيذين ووكلاء الوزراء، ومديري الإدارات.وذلك عقب عرضها على إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

من جانبه صرح المحافظ ان اللقاء ياتي في اطار التواصل مع المواطنين والإستماع لمشاكلهم للعمل على حلها والعمل على مشاركة المواطنين فى خطة التطوير والتنمية للمحافظة من خلال أفكارهم ومقترحاتهم ، ومتابعة آراء المواطنين فى ما تم انجازه للعمل على تحسين الخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين.

> قال دكتور أحمد أبوغنيم القائم بأعمال مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ان اللقاء سيتم تخصيصه بشكل اسبوعي ، لبحث الشكاوى التى تتعلق بمشاكل جماعية ولن يتم الالتفات للشكاوى أو الطلبات الفردية ، مشيرا الى انه سيتم استقبال الشكاوي عبر إدارة خدمة المواطنين .