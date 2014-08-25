بالصور..أحدث خطوط الموضة للمحجبات لصيف 2014

إلى كل عاشقات الموضة والأناقة المتجددة لكل فتاة محجبة ولكل امرأة عاملة وربة منزل تهتم بأحدث خطوط الموضه وتظهر اناقتها وجمال ذوقها لاختيار ملابسها بكل رقة ولمسة جديده، فتبدأ المنافسة بين كل فتاة وامرأة لتظهر أجمل ما لديها من مفاجآت وشياكة.

> ويمكن أن تختارى الموديل الذي يعجبك حسب شخصيتك واهتمامتك المختلفة، حيث إن فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية يجعل المرأة في حيرة من أمرها في اختيار نوعيات الملابس والالوان المناسبة وخصوصا اختلاف الموضة من موسم إلى آخر لذلك نقدم لك احدث خطوط الموضة لصيف 2014 وفقًا لما ذكر فى موقع ديلى ميل نيوز.