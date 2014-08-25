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النيابة الإدارية تبرئ رئيس مدينة زفتى من الانتماء للإخوان

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النيابة الإدارية تبرئ رئيس مدينة زفتى من الانتماء للإخوان النيابة الإدارية تبرئ رئيس مدينة زفتى من الانتماء للإخوان

المستشار عبد الناصر خطاب

كشفت تحقيقات رامي الجنيدي وكيل أول نيابة طنطا الإدارية عدم صحة الإتهامات الموجهة إلى رئيس مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية بشأن إنتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين إستناداً إلى تحريات الأمن الوطني.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وأضاف أن المستشار إبراهيم عيسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من ديوان رئاسة الجمهورية للتحقيق في شكوى أحد المواطنين بإنتماء المهندس بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة زفتى لجماعة الإخوان المسلمين وسعيه لأخونة المركز.

قرر رامي الجنيدي وكيل النيابه الاداريه تكليف جهاز الامن الوطني بالغربيه باجراء التحريات الامنية اللازمة عن المتهم.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن التحريات الدقيقة ومعلومات المصادر الموثوق فيها لم تسفر عن رصد أي علاقة للمشكو في حقه بسام احمد عزام رئيس مركز ومدينة زفتى  بتنظيم جماعه الاخوان المسلمين أو أي من عناصره وأضافت التحريات أن الشاكي معروف عنه إثارة المشاكل بجهة عمله وأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات.

وبعرض أوراق القضية ومذكرة تحريات جهاز الأمن الوطني على المستشار إبراهيم عيسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر حفظ التحقيق إدارياً.

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