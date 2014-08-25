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مصرع ميكانيكي على يد عاطل لخلافات مالية بالمنيا

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مصرع ميكانيكي على يد عاطل لخلافات مالية بالمنيا مصرع ميكانيكي على يد عاطل لخلافات مالية بالمنيا

اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا

لقي ميكانيكي مصرعه بقرية المقادير بمركز سمالوط بالمنيا، اليوم، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب خلاف علي قيمة إصلاح دراجته البخارية.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بمقتل “بكري خليفة سليمان 45 سنة – ميكانيكي”، ومقيم بذات الناحية نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر، على يد “عبد الله مخلوف خلف – 27 سنة – عاطل”، بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته خلال مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على قيمة إصلاح دراجة نارية ملك الأخير.

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