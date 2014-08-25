« قمة السد » .. مفاوضات ثلاثية حول النهضة .. مصر تصر على وقف بناء السد .. وأثيوبيا تناور .. والسودان ترعى المباحثات

إعداد :هاجر جميل

جهود دبلوماسية حثيثة تٌبذل من قبل كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و وزير الخارجية سامح شكري ،حيث تبدأ اليوم الاثنين الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبى والتى ستعقد على مدار يومين فى قاعة الصداقة السودانية- الصينية بالسودان ، بحضور وفود الدول الثلاث؛ مصر، والسودان، وأثيوبيا، فى ضوء البيان الصادر عن القيادة السياسية للقاهرة وأديس أبابا خلال القمة الأفريقية التى عُقِدَت فى مالابو.

يضم وفد مصر فى المفاوضات الذى يترأسه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عدداً من الخبراء الفنيين بقطاع مياه النيل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملف المفاوضات.

سد النهضة .. ومطالب مصر بشأنه

الجانبان – المصري والأثيوبي – كانا قد عقدا العام الماضي عدة جلسات للتفاوض لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج محددة، وعُلقت المفاوضات في يناير الماضي.

و من المفترض أن تقوم مصر بعرض مطالبها المتمثلة في تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب بدلًا عن 74 مليار متر مكعب، كمطلب أساسي تدور حوله المفاوضات.

الرئيس السيسي كان قد أصدر بيانًا مشتركًا مع رئيس وزراء أثيوبيا هيلي ديسالين، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة، نص على التزام أديس أبابا بعدم تعرض مصر لأي ضرر محتمل من سد النهضة، كما أجري سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره الأثيوبي لتقييم ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بين البلدين حول سد النهضة، واتفق الوزيران على استمرار المباحثات خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لتسيير المفاوضات ”إذا لزم الأمر”.

نجاح مصر سابقا في استصدار قرار أوروبي بوقف تمويل السد

و في إبريل الماضي ،كانت مصر قد نجحت بعد معركة دبلوماسية شاقة في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

مصادر دبلوماسية مصرية كانت قد ذكرت وقتها أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

بدايات إنشاء سد النهضة

سيناريو هذا السد تعود أحداثه إلى عام 2011 ،حين أعلنت أثيوبيا عن مشروع بناء سد النهضة على النيل الأزرق، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر.

الأضرار الناجمة عن بناء السد على مصر

وينص التقرير السابق للجنة الثلاثية، والذي وقعت عليه أثيوبيا، وصدر نهاية مايو 2014، بأنه أثناء فترة ملء السد، وفى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الأثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع فى هذه الحالة أن يؤدى ذلك إلى عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى 19 مليار م3 (34% من الحصة) وبعجز متوسط 11 مليار م3 (20% من الحصة)، وذلك طوال فترة الملء والتى تمتد إلى 6 سنوات، وسيصاحب هذا العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى، وجميع المنشآت الواقعة بعده، فى حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضًا.

بترقب يتابع المصريون نتائج تلك المفاوضات عن كثب حول سد قد يمثل إذا ما استمر العمل به بحسب محللين وخبراء خطرا حقيقيا على مقدرات مصر المائية وحصتها من مياه النيل.