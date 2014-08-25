أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دي ماريا يهزم أوزيل ويصبح أغلى الراحلين عن ريال مدريد

Google+ Print
دي ماريا يهزم أوزيل ويصبح أغلى الراحلين عن ريال مدريد دي ماريا يهزم أوزيل ويصبح أغلى الراحلين عن ريال مدريد

بات الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أغلى لاعب يغادر ريال مدريد بعد اقتراب الإعلان الرسمي عن انتقاله لمانشستر يونايتد، متفوقا على ميسوت أوزيل الذي تصدر القائمة لعام.

وانضم دي ماريا إلى ريال مدريد في 2010 قادما من بنفيكا بعقد يستمر لخمسة مواسم مقابل 25 مليون يورو.

وتألق الجناح الأرجنتيني مع ريال مدريد على مدار السنوات الأربع التي لعبها من عقده، وبلغ هذا التألق ذروته الموسم الماضي عندما توج مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا العاشر.

ولكن جاء التعاقد مع جيمس رودريجيز وتوني كروس ليهدد مستقبل دي ماريا مع الميرنجي، بالإضافة إلى رفض الإدارة تعديل عقده.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن قيمة صفقة انتقال دي ماريا إلى مانشستر يونايتد، ستصل إلى 90 مليون يورو.

ويحصل ريال مدريد على 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون أخرى تتعلق ببطولات اللاعب مع فريقه الجديد.

وسيتقاضى أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثمانية مليون يورو كراتب سنوي، في عقد يمتد لخمسة مواسم.

ويتخطى دي ماريا بهذا المقابل أوزيل في قائمة أغلى الراحلين عن ريال مدريد، بعدما انضم صانع الألعاب الألماني إلى أرسنال الموسم الماضي مقابل 50 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ المدفعجية.

وتضم القائمة أيضا لاعبا آخر رحل عن الميرنجي الصيف الماضي، هو المهاجم جونزالو إيجواين الذي تعاقد معه نابولي مقابل 37 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال مدريد:

1- أوزيل ( 50 مليون يورو ) إلى أرسنال

2- روبينيو ( 42 مليون يورو ) إلى مانشستر سيتي في 2008

3- جونزالو إيجوايين ( 37 مليون يورو ) إلى نابولي

4- نيكولاس أنيلكا ( 31 مليون يورو ) إلى باريس سان جيرمان في 2000

5- آريين روبن ( 25 مليون يورو ) إلى بايرن ميونيخ في 2009

6- مايكل أوين ( 24 مليون يورو ) إلى نيوكاسل في 2005

7- كلود ماكليلي ( 24 مليون يورو ) إلى تشيلسي في 2003

8- كلارنس سيدورف ( 24 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2000

9- فرناندو ريدوندو ( 21 مليون يورو ) إلى ميلان في 2000

10- ويسلي شنايدر ( 10 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2009

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع