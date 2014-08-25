دي ماريا يهزم أوزيل ويصبح أغلى الراحلين عن ريال مدريد

بات الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أغلى لاعب يغادر ريال مدريد بعد اقتراب الإعلان الرسمي عن انتقاله لمانشستر يونايتد، متفوقا على ميسوت أوزيل الذي تصدر القائمة لعام.

وانضم دي ماريا إلى ريال مدريد في 2010 قادما من بنفيكا بعقد يستمر لخمسة مواسم مقابل 25 مليون يورو.

وتألق الجناح الأرجنتيني مع ريال مدريد على مدار السنوات الأربع التي لعبها من عقده، وبلغ هذا التألق ذروته الموسم الماضي عندما توج مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا العاشر.

ولكن جاء التعاقد مع جيمس رودريجيز وتوني كروس ليهدد مستقبل دي ماريا مع الميرنجي، بالإضافة إلى رفض الإدارة تعديل عقده.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن قيمة صفقة انتقال دي ماريا إلى مانشستر يونايتد، ستصل إلى 90 مليون يورو.

ويحصل ريال مدريد على 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون أخرى تتعلق ببطولات اللاعب مع فريقه الجديد.

وسيتقاضى أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثمانية مليون يورو كراتب سنوي، في عقد يمتد لخمسة مواسم.

ويتخطى دي ماريا بهذا المقابل أوزيل في قائمة أغلى الراحلين عن ريال مدريد، بعدما انضم صانع الألعاب الألماني إلى أرسنال الموسم الماضي مقابل 50 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ المدفعجية.

وتضم القائمة أيضا لاعبا آخر رحل عن الميرنجي الصيف الماضي، هو المهاجم جونزالو إيجواين الذي تعاقد معه نابولي مقابل 37 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين رحلوا عن ريال مدريد:

1- أوزيل ( 50 مليون يورو ) إلى أرسنال

2- روبينيو ( 42 مليون يورو ) إلى مانشستر سيتي في 2008

3- جونزالو إيجوايين ( 37 مليون يورو ) إلى نابولي

4- نيكولاس أنيلكا ( 31 مليون يورو ) إلى باريس سان جيرمان في 2000

5- آريين روبن ( 25 مليون يورو ) إلى بايرن ميونيخ في 2009

6- مايكل أوين ( 24 مليون يورو ) إلى نيوكاسل في 2005

7- كلود ماكليلي ( 24 مليون يورو ) إلى تشيلسي في 2003

8- كلارنس سيدورف ( 24 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2000

9- فرناندو ريدوندو ( 21 مليون يورو ) إلى ميلان في 2000

10- ويسلي شنايدر ( 10 مليون يورو ) إلى إنتر ميلان في 2009