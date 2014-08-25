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كوكا يوضح.. لماذا لم يحصل على فرصة مع منتخب مصر؟

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كوكا يوضح.. لماذا لم يحصل على فرصة مع منتخب مصر؟ كوكا يوضح.. لماذا لم يحصل على فرصة مع منتخب مصر؟

كشف أحمد حسن "كوكا" المهاجم المحترف في ريو آفي البرتغالي عن أسباب عدم تألقه مع منتخب في المرات التي تم استدعائه فيها لقائمة الفراعنة.

وسجل كوكا ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على إستوريل 5-1 في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي، ليتصدر فريقه جدول ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط.

ويتواجد كوكا ضمن قائمة منتخب مصر التي أعلنها شوقي غريب لمواجهة السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وقال كوكا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com من البرتغال: "كان يفضل الأمريكي بوب برادلي المدرب السابق للمنتخب عدم الاعتماد على رأس حربة صريح، ولذلك كان يطلب مني أن ألعب بجانب محمد صلاح في وسط الملعب".

وتابع "لم استطع التأقلم مع هذه الطريقة، ولذلك كانت مشاركتي صعبة".

وانضم كوكا لقائمة منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب في المباراتين الوديتين أمام تشيلي وجامايكا، ولكنه لم يشارك.

وأضاف كوكا "أشعر بالثقة في قدرتي على الحصول على فرصة أكبر مع شوقي غريب، حتى وإن لم أشارك في الوديتين السابقتين، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

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