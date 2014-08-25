ضبط أدوات تجسس بمطار القاهرة قادمة من الصين بطرد بريد سريع

نجحت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب طاقم أدوات تجسس مختلفة داخل طرد بريد سريع وصل من الصين علي احدي الرحلات القادمة من هناك.

ذكرت مصادر جمركية بالمطار أثناء عمل حسن عبد الفتاح رئيس وردية الجمارك تلاحظ وجود طرد بوزن 3 كيلو جرام من الصين وبتفتيش عادل فيصل مأمور الجمرك للطرد عثر علي “2 قلم و2 فلاشه وميدالية ريموت سيارة”، وبالتدقيق فيها تبين له أن جميعها عبارة عن أدوات تجسس مزودة بكاميرا تصوير تسجيل صوت وصورة، قام عصام عطية مدير إدارة الحركة بعمل استمارة الجرد، بالعرض علي أحلام سلامه مدير عام جمارك الطرود البريدية أمرت بعمل محضر ضبط وحجز الطرد كونه من أدوات التجسس المحظور دخولها البلاد طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3لسنة 1988.