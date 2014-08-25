تشكيل 21 لجنة لوضع تصور لتنمية أسيوط خلال 50 عام بعد الترسيم الجديد للحدود

قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، تشكيل 21 لجنة منها لجنه عامة رئيسية و لجاناً آخرى فرعية تضم كافة الجهات المعنية بوضع تصور وورقة عمل تعكس الاستراتيجية لتصور مستقبلي للمحافظة في كافة مجالات التنمية خاصة بعد الترسيم الجديد لحدود المحافظات وإتاحة قدر كبير من المساحة لتنمية أسيوط تقدر بحوالي 105% من المساحة الأصلية.

وقال حماد، خلال اجتماع حضره ممثلوا كافة أجهزة محافظة أسيوط التنفيذية ومسئولي شركات المياه والكهرباء والري ومديرية أمن أسيوط ورؤساء المراكز والمدن، إن عمل اللجان سيكون شاملا وضع استراتيجية لتطوير وتنمية محافظة أسيوط بعد الترسيم الجديد للحدود خلال 50 عاما من الان حيث سيتم حصر الامكانيات المتواجدة بشكل دقيق مع وضع تصور لاحتياجات المستقبل والاجيال القادمة وأيضا انسب الطرق لاستغلال المساجات الجديدة التي ستنضم الى المحافظة فعليا.

وقال محافظ أسيوط إن الحدود الجديدة ستصل الى راس شقير على البحر الاحمر من جهة الشرق بينما ستطول بعمق 130 كم داخل حدود محافظة الوادي الجديد الحالية.

وأضاف إبراهيم حماد أنه سيتم وضع تصور لكافة الخدمات والمشروعات الخدمية وأيضا تغطية المساحات الجديدة أمنيا بمشاركة جامعة أسيوط .

وأوضح حماد أن الترسيم الجديد سييخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية لامثيل ولم تراها أسيوط من قبل وأن فرص العمل ستكون بمئات الآلاف وأن عصر جديد من التنمية سوف يولد في مصر سيعكس رغبة هذا الشعب في استعادة مجده وعافيته من جديد بتنمية طموحه وعملاقه تخلق مصر جديدة قوية ومتطورة.