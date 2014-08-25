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بسهولة تخلصي من تجاعيد وجهك ونفشة شعرك في سبعة أيام

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بسهولة تخلصي من تجاعيد وجهك ونفشة شعرك في سبعة أيام بسهولة تخلصي من تجاعيد وجهك ونفشة شعرك في سبعة أيام

أرشيفية

بإستطاعة أى فتاة الأن وبسهولة شديده وفى سبعة أبام فقط  أن تتخلص من التجاعيد  وذلك بالعناية فى أختيار المستحضرات والمسكات المنزلية وباستخدام أدوات صحية لتمشيط الشعر.

ووفقا لموقع ديلى ميل نيوز، ففى 7 أيام فقط تستطيعين التخلص مما سبق ولكن بإتباع الأتى : 

اليوم الأول: تخلصي من جميع المستحضرات التي تحتوي على الكحول والكبريتات، السيليكون، الزيوت المعدنية والمواد الصناعية واستبدالها بمواد طبيعية ومكونة من الزيوت والأعشاب.

اليوم الثاني: احجزي موعد مع أخصائي شعر محترف في معالجة الشعر التالف والمتضرر.
> اليوم الثالث: يحدث التلف للشعر نتيجة للجو الناشف والجاف فلتقامي هذا الأمر قومي باستخدام بلسم للشعر مع الجوجوبا أو زيوت مستخلصة من البذور، سخنيه ولفي شعرك به لمدة 10 دقائق على الأقل.
> اليوم الرابع: استخدمي ماسكات منزلية لإستعادة صحة وجاذبية شعرك، ومثال على ماسكات الشعر المذهلة: ماسك العسل والحليب ويتكون من “100 مل من حليب جوز الهند وحبة أفوكادو مستوية وملعقتان من العسل وملعقتان من زيت الزيتون” إخلطي المكونات في خلاط على سرعة عالية ليصبح متجانس ووزعيه على الشعر بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على الأطراف ليختفي التلف واتركيه على الشعر لحين امتصاصه.
> اليوم الخامس: استخدمي الزيوت الطبيعية واتركيها على الشعر لمدة طويلة لتمتص جلدة الرأس الفوائد منها.
> اليوم السادس: استخدمي أدوات صحية لشعرك كالفراشي من الشعر الطبيعي وابتعدي عن فرشاتك القديمة خصوصًا إذا كانت مهترأة وبالية، وقومي بتجفيف شعرك بالهواء ولا تستخدمي مجفف الشعر الكهربائي.
> اليوم السابع: صففي شعرك كالمحترفين واهتمي فيه، أولًا نظفي شعرك جيدًا استخدمي المرطب والكريم بعد الحمام على الدوام

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