نجوم هوليوود يدعمون إسرائيل ويتهمون حماس بـ«الإبادة الجماعية»

ذكرت تقارير إخبارية، الإثنين أن حوالي 200 من نجوم هوليوود وقعوا على بيان يدعون فيه إلى السلام في الشرق الأوسط.

وفي البيان الذي شارك في التوقيع عليه نجوم من أمثال أرنولد شوارزينجر وسيلفستر ستالون وسيث روجان وبنجي مادن، حث النجوم السياسيين على إيجاد حل لإنهاء الأزمة، كما أعربوا عن دعمهم للجانب الإسرائيلي وانتقادهم لحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

>وجاء في البيان: «نحن الموقعون أدناه نشعر بالحزن إزاء الخسائر الفادحة في أرواح الاسرائيليين والفلسطينيين في غزة. إننا نشعر بالألم لمعاناة جانبي الصراع ونأمل في إيجاد حل ليعم السلام المنطقة، وفي الوقت الذي نتخذ فيه موقفا حازما تجاه التزامنا بالسلام والعدالة، علينا أيضا أن نتخذ موقفا حازما تجاه أيدولوجيات الكراهية والإبادة الجماعية، المتمثلة في حماس، إننا نتحد سويا من أجل دعم القيم الديمقراطية التي نعتز بها جميعا ومن أجل الأمل في امكانية الاستعانة بقوة الفنون القادرة على مداواة الجراح وإحداث التغيير لبناء جسور للسلام».

وأضاف البيان «أنه من غير المسموح لحماس أن تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل وأن تتخذ سكان قطاع غزة»، مضيفا أن «المستشفيات للمرضى وليست للتستر خلفها لإطلاق الصواريخ وإلحاق الأذى بالآخرين» واشارت إلى أن «الأطفال يجب أن يكونوا الأمل لا أن يكونوا دروعا بشرية».

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن هذا التحرك من جانب نجوم هوليود يأتي ردا على تحرك عدد آخر من النجوم من ضمنهم المطربة ريهانا والممثلة بينولي كروز ضد إسرائيل وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن البيان يأتي في أعقاب انتقاد الكثيرين لصمت ممثلي هولويود الداعمي لإسرائيل عما يحدث، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات الموالية لإسرائيل نجحت في اقناع بعض الممثلين الموقعين على مبادرة «دعما لفلسطين» بالانسحاب من تلك المبادرة، حيث قامت المغنية ريهانا بإزالة صورتها المؤيدة لغزة من على موقع «انستجرام»

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن البيان حصد توقيعات من مختلف شرائح الوسط الفني في هوليوود، حيث طالب الموقعين عليه بإنهاء الاشتباكات العنيفة بين القوات الاسرائيلية والفلسطينية في قطاع غزة.