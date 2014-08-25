إضراب جزئي للعاملات بالمجلس القومي للمرأة بقنا للمطالبة بالمساواة في «الحافز»

أضرب العشرات من العاملات بالمجلس القومي للمرأة، فرع قنا، الإثنين، إضرابًا جزئيًا عن العمل للمطالبة بمساواتهم، في الحوافز المالية، بزملائهم الموظفين العاملين بالأمانة العامة بالقاهرة.

وأشارت المحتجات إلى أنهن لجأن إلى الإضراب الجزئي عن العمل بعد تجاهل مطالبهن المستمرة منذ 4 سنوات، والتي تتضمن مساواتهن بالزملاء العاملين بالأمانة العامة في القاهرة، في الحوافز، حيث يحصل العاملون بالأمانة العامة على حوافز ٩٠٠٪، بزيادة نسبتها ٥٠٠٪ عن العاملين بفرع المجلس بقنا.

وأوضحن أن الأمانة العامة للمجلس القومي رفضت ضم البدل النقدي للعاملين بفروع الصعيد من سوهاج حتى أسوان، مطالبين بضرورة تنفيذ تلك الزيادة مؤكدين استمرارهن في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهن.