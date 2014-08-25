كوكا عن أول هاتريك في البرتغال: طموحي 15 هدفا

يطمح أحمد حسن "كوكا" المهاجم المحترف في ريو آفي لتسجيل 15 هدفا هذا الموسم في الدوري البرتغالي، بعدما افتتح رصيده بثلاثة أهداف "هاتريك".

وسجل كوكا ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على إستوريل 5-1 في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي، ليتصدر فريقه جدول ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط.

وقال كوكا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com من البرتغال: "سعيد جدا بتسجيل أول هاتريك لي في مشواري الاحترافي، خاصة أن الأهداف جاءت في فريق إستوريل القوي وثالث الدوري الموسم الماضي".

ويتواجد كوكا ضمن قائمة منتخب مصر التي أعلنها شوقي غريب لمواجهة السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وأوضح كوكا "مدرب الفريق كان له الدور الأكبر في تطوري هذا الموسم، حيث أنه منحني الثقة في فترة الإعداد وأكد لي أكثر من مرة أنني المهاجم الأهم في حساباته".

وأضاف "طموحي هو أن أسجل 15 هدفا في الدوري هذا الموسم".

وأشار كوكا إلى أن فريقه ريو آفي يطمح للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الدوري، مع المنافسة على كأس البرتغال.