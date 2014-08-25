وزير الرى: نسعي لاتفاق لرفاهية دولنا وإعطاء مثال بأن المياه حافز للتعاون وليست مصدرا للصراع

قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية أن اجتماع مباحثات سد لنهضة اليوم جاء نتيجة القاء المثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس عمر البشير بالخرطوم واجتماع الرئيس ايضا برئيس الوزراء الاثيوبي .

وتابع المغازى خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثات أزمة سد النهضة قائلا :”نعول على دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للصراع و نحن بهذا نأمل أن تكون نتائج هذه المفاوضات مساعدة لنا فى وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول”.

وأوضح المغازى أنه يجب أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا بدلاً من أن يكون مصدراً للتوتر، ويكون نموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.