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المغازي: جهودنا مُستمرة مع دول حوض النيل رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها

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المغازي: جهودنا مُستمرة مع دول حوض النيل رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها المغازي: جهودنا مُستمرة مع دول حوض النيل رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها

الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية

قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية “ان لم تكن أبدا، ولن تكون ضد تنمية دول حوض النيل طالما أنهم يهدفون إلى تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية من أجل تحقيق المنافع المتبادلة وتحقيق الرخاء لشعوبنا.

واوضح المغازى خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثات سد النهضة والتى تنعقد فى العاصمة السودانية الخرطوم أن جهودنا مستمرة على الصعيد الثنائي مع دول حوض النيل, على الرغم من التحديات الاقتصادية التي نواجهها في السنوات القليلة الماضية لهي خير شاهد على حسن نوايا مصر.

وتابع المغازى قائلا، “أود أن أؤكد لكم مرة أخرى أن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل وفي المقابل فإن مصر تتطلع لإقرار حق شعبها في الحياة”.

واضاف “المغازى”، “تعلمون جميعا ظروف مصر الخاصة جداً بشأن الجفاف وندرة مياه الأمطار، والاعتماد الكلي على مياه النيل من قديم الزمن، وبكوننا متخصصين في المياه قبل أن نكون سياسيين، فإنني أعتقد أن جميعكم كأصدقاء وأشقاء تشاركوننا نفس المخاوف بشأن تأثير عمليات بناء و ملء و تشغيل مشروع سد النهضة على دول المصب”.

واوضح أن هناك احتياجًا لإعداد بعض الدراسات طبقًا للموصي به في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، و ذلك في إطار التأكد من أن أي مشروع للمياه على نهر النيل أو روافده سوف يخضع لدراسات مستفيضة من جانب المنتفعين والدول المتأثرة استنادًا إلى المعايير الدولية والممارسات الشائعة. مع أهمية الوضع في الاعتبار عامل الوقت كعامل ضاغط وهام.

وأضاف أنه من المؤكد أن التعاون والتنسيق هم أفضل الطرق لتحقيق الأهداف الإنمائية في إقليم حوض النيل، من حيث تحقيق المنافع المشتركة وتجنب الآثار الضارة للجميع.

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