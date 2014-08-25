وصول 3 أشخاص لمستشفى طوخ المركزي بعد انفجار اسطوانة غاز أسفل منزل أحدهم

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من مستشفى طوخ المركزى بوصول كُلًا من المدعو “محمد صلاح السعيد – 25 سنة – حداد” ومقيم قرية زاوية بلتان دائرة المركز مصاب ببتر بالساقين، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى، ورقيب أول “رياض عطية عبدالمحسن” من قوة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار – 35 سنة” ومقيم بقرية السفانية دائرة المركز مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وتهتك بالأنسجة واشتباه ما بعد الارتجاج، والمدعو “كريم هادى سعيد حسن – 22 سنة – فلاح ومقيم قرية السفانية دائرة المركز، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجرح عميق بأنسجة الفخذ الأيمن.

وكان ذلك على إثر حدوث انفجار باسطوانة غاز أسفل منزل الأول، وبانتقال الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الانفجار والفحص تبين وقوع الانفجار بورشة حداده ملك الأول والكائنة أسفل منزله نتيجة العبث بجسم غريب من مخلفات الحروب يشبه دانة المدفع.

وقد تم إتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.