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إجراءات رادعه وقرارات فورية للحد من تلويث مياه النيل بأسيوط

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إجراءات رادعه وقرارات فورية للحد من تلويث مياه النيل بأسيوط إجراءات رادعه وقرارات فورية للحد من تلويث مياه النيل بأسيوط

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

حذر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط من التعدي على نهر النيل وتلويثه وقال انه لن يسمح بذلك وسيتم اتخاذ اجراءات رادعه وقرارات فورية ضد كل من تسول له نفسه تلويث مياه النهر وطالب المنشات الصناعية بتوفيق أوضاعها والتزامها بالضوابط البيئية المعدة لذلك جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولي شركات المياه والصرف الصحي والري والزراعة وحماية النيل ومسئولي مصنع السماد بمنقباد والزيوت ببني قرة بحضور جمال عباس سكرتير عام المحافظة.

وناقش محافظ أسيوط مشكلة الصرف الصناعى للمصانع المطلةعلى النيل والإجراءات التى ستتبع لمنع وصول هذا الصرف إلى المجارى المائية من خلال إنشاء محطات خاصة لمعالجة الصرف الصناعى أو توفيق أوضاع المحطات الموجودة فعليا بهذه المنشات الصناعية مع اشتراطات وزارة البيئة .

وشدد “حماد” على ضرورة قيام هذه المصانع بإنشاء شبكات للصرف الصناعى تقوم بصرف المياه بعد معالجتها فى غابات شجرية بالظهير الصحراوى حماية لنهر النيل والمجاري المائية بالمحافظة من أى تلوث مشيرا الى ان توجيهات الرئيس “عبدالفتاح ” تركز على حماية نهر النيل من التلوث وقال ان التفتيش على الترع والمصارف والمنشآت المطلة على نهر سيكون بشكل دوري لاخذ عينات من المياه ومطابقتها للحد من التلوث.

حماد اطمئن على مطابقة العينات المسحوبة من ماخذ المصانع المطلة على النيل وترعة الابراهيمية وسلامته من خلال تقارير مديرية الصحة بأسيوط وقال ان العينات يجب ان تذاخ بشكل دوري للتاكد من سلامة المياه من التلوث.

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