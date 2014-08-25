أهالي الدليمية يطالبون بمركز للدفاع المدني

القصيم - ملفي الحربي

طالب سكان مركز الدليمية بالقصيم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بإيجاد مركز دفاع مدني بالدليمية مؤكدين حاجة المركز للدفاع المدني لمباشرة حوادث الطرق وحرائق المنازل والمزارع والأنشطة التجارية والصناعية مشيرين الى ان الدليمية توسعت عمرانياً وتضاعف اعداد سكانها وتعددت الأنشطة التجارية والزراعية وتخدم قرى متعددة. وقال بدر الحميدي ومحمد الحنيني إن الدفاع المدني الذي سيسهم بإذن الله في الحد من نتائج الحوادث التي قد تقع على الطرق الرابطة بالمركز كالطريق المؤدي الى منطقة حائل والتقليل من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن عدم وجوده وبعد الفرق المنتقلة لمباشرة الحوادث الواقعة بالمركز وأشاروا ان وجود مركز للدفاع المدني بالدليمية سيخدم مراكز أخرى. فيما قال نائب الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم المقدم جلوي الحربي إن مركز الدليمية من ضمن المراكز التي لها الأولويات التي صدر بها قرار أمير منطقة القصيم هذا العام 1435 لافتتاح مراكز للدفاع المدني والتي يحرص سموه الكريم على اعتمادها وإفادته بما يتم أولا بأول.