بالفيديو - ' عضاض ' جديد في ملاعب كرة القدم

عادت من جديد ظاهرة "العض" للظهور في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة ليس في الملاعب البرازيلية بل في إيطاليا، إذ تعرض جوزيبي دي لوكا لاعب باري الإيطالي للعض من قبل جيانماريو كومي لاعب نادي افيلينو الإيطالي.

وعلي عكس واقعة لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي مع المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني الذي لم ينتبه لها حكم المباراة، انتبه حكم اللقاء لواقعة لاعب افيلينو، إلا أنه قرر طرد الضحية دي لوكا.

ففي لقاء كأس إيطاليا بين باري وافيلينو احتسب حكم المباراة خطأ لصالح افيلينو في مكان خطير، وأثناء وقوف اللاعبين كحائط صد أمام الركلة الحرة المباشرة، حدثت مناوشات قوية بين دي لوكا وجيانماريو كومي، ليقرر الحكم طرد دي لوكا.

ونشبت اعتراضات قوية من جانب دي لوكا، لم تتضح أسبابها في البداية وخصوصا أنه هاجم كومي بشدة أمام أنظار الحكم، إلا أن الإعادة أثبتت تعرض دي لوكا "للعض" من قبل مهاجم باري.

شاهد - عض لاعب باري من قبل لاعب نادي افيلينو

وعن الواقعة، قال دي لوكا: "في البداية اعتذر للجميع لحصولي علي البطاقة الحمراء، لقد أخطأت في التعامل مع الموقف".

و أضاف " ولكني لم أتوقع أبدأ أن أتعرض للعض في لقاء كرة قدم!"

و أختتم " بعض التدخلات العنيفة تكون جزءا من كرة القدم، ولكن "العض والبصق" ليس لهم أي علاقة بأي شيء يتعلق بالرياضة".

ويستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للاستعانة بالتسجيلات الخاصة بالمباراة من أجل توقيع عقوبة من المتوقع أن تكون ليست بالقصيرة علي لاعب افيلينو.

وكان الاتحاد الدولي "الفيفا" قد أوقع أواخر يونيو الماضي عقوبة ضد سواريز تقصي بإيقافه تسع مباريات دولية مع منعه من مزاولة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، بسبب واقعة لكيلليني خلال مباراة أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم.

وعلي الرغم من تقديم سواريز لاستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي، إلا أن المحكمة قررت رفض الاستئناف المقدم ضد عقوبة الإيقاف، إلا أنها قررت تواجده في تدريبات فريقه الجديد برشلونة.