أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ' عضاض ' جديد في ملاعب كرة القدم

Google+ Print
بالفيديو - ' عضاض ' جديد في ملاعب كرة القدم بالفيديو - ' عضاض ' جديد في ملاعب كرة القدم

عادت من جديد ظاهرة "العض" للظهور في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة ليس في الملاعب البرازيلية بل في إيطاليا، إذ تعرض جوزيبي دي لوكا لاعب باري الإيطالي للعض من قبل جيانماريو كومي لاعب نادي افيلينو الإيطالي.

وعلي عكس واقعة لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي مع المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني الذي لم ينتبه لها حكم المباراة، انتبه حكم اللقاء لواقعة لاعب افيلينو، إلا أنه قرر طرد الضحية دي لوكا.

ففي لقاء كأس إيطاليا بين باري وافيلينو احتسب حكم المباراة خطأ لصالح افيلينو في مكان خطير، وأثناء وقوف اللاعبين كحائط صد أمام الركلة الحرة المباشرة، حدثت مناوشات قوية بين دي لوكا وجيانماريو كومي، ليقرر الحكم طرد دي لوكا.

ونشبت اعتراضات قوية من جانب دي لوكا، لم تتضح أسبابها في البداية وخصوصا أنه هاجم كومي بشدة أمام أنظار الحكم، إلا أن الإعادة أثبتت تعرض دي لوكا "للعض" من قبل مهاجم باري.

شاهد - عض لاعب باري من قبل لاعب نادي افيلينو

وعن الواقعة، قال دي لوكا: "في البداية اعتذر للجميع لحصولي علي البطاقة الحمراء، لقد أخطأت في التعامل مع الموقف".

و أضاف " ولكني لم أتوقع أبدأ أن أتعرض للعض في لقاء كرة قدم!"

و أختتم " بعض التدخلات العنيفة تكون جزءا من كرة القدم، ولكن "العض والبصق" ليس لهم أي علاقة بأي شيء يتعلق بالرياضة".

ويستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للاستعانة بالتسجيلات الخاصة بالمباراة من أجل توقيع عقوبة من المتوقع أن تكون ليست بالقصيرة علي لاعب افيلينو.

وكان الاتحاد الدولي "الفيفا" قد أوقع أواخر يونيو الماضي عقوبة ضد سواريز تقصي بإيقافه تسع مباريات دولية مع منعه من مزاولة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، بسبب واقعة لكيلليني خلال مباراة أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم.

وعلي الرغم من تقديم سواريز لاستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي، إلا أن المحكمة قررت رفض الاستئناف المقدم ضد عقوبة الإيقاف، إلا أنها قررت تواجده في تدريبات فريقه الجديد برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء