مدير «برج العرب للأبحاث العلمية»: نشر 106 أبحاث و42 براءة اختراع في 2013

قال الدكتور عصام خميس، مدير عام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب غرب الاسكندرية، إن مخرجات البحث العلمى للمدينة كانت متنوعة خاصة وأن عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات المفهرسة عالمياً عام 2013 بلغ 106 بحثاً بمعدل 0.88 بحث لكل باحث بالمدينة فى العام، وأن إجمالى الأبحاث التى تم فيها التعاون مع مؤسسات علمية دولية بلغت 199 بحثاً بنسبة 27 % من إجمالى الأبحاث المنشورة فى مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية والمعلوماتية والاتصالات والمواد الجديدة والتكنولوجية المتقدمة وزراعة الأراضى القاحلة.

وأوضح «خميس»، في المؤتمر العلمى السنوى الأول للمدينة، أن إجمالى الاستشهادات بأبحاث المدينة خلال الفترة من 1996 إلى 2014 فى المجلات العالمية بلغ 5257 استشهاداً، ووصل عدد البراءات المقبولة وقيد التحكيم 42 براءة اختراع و أكثر من 40 نموذجا أولياً.

وأضاف أن المدينة تهتم بالمشروعات البحثية ذات الأهمية التطبيقية وفى ضوء أولويات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لكى تساهم فى الاقتصاد المبنى على المعرفة، وبلغت المشروعات حوالى 85 مشروعاً مدعما محلياً ودولياً، مشيرا الى أن المدينة تساعد فى حل مشاكل الباحثين لتوفير المناخ المناسب للإبداع والتفرغ البحثى لافتاً إلى الموافقة على دعم الخطة الخمسية للمنطقة الاستثمارية 2012 /2017 حيث تمت الموافقة على إدراج المنطقة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة لأول مرة خلال العام المالى 2012 /2013.